Stadio-Roma, via al vertice. C'è anche la Raggi

Il futuro del nuovo stadio della Roma. Il vertice in Campidoglio è iniziato alle 19 dopo che il sindaco della Capitale Virginia Raggi è stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale San Filippo Neri. Il ricovero, in mattinata, si era reso necessario dopo un malore accusato dal primo cittadino. L'appuntamento per discutere dello stadio è slittato: era previsto alle 16 e dopo un primo rinvio è cominciato alle 19, con la Raggi presente.