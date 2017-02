Stadio-Roma, la Raggi sta meglio e andrà al vertice. Il via alle 19

Il futuro del nuovo stadio della Roma. La giornata dell'atteso vertice Campidoglio-società, in programma alle 16, si è aperta con una notizia clamorosa. Virginia Raggi ha avuto un malore ed è stata ricoverata per accertamenti all'ospedale San Filippo Neri. L'appuntamento così è slittato alle 17, ma a metà pomeriggio e dopo tutti gli accertamenti medici, la Raggi è stata dimessa e ha deciso di prendere parte al summit, come da programma, chiedendo il rinvio alle 19. Dunque, alle 19 il via ai lavori.