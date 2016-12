Stadio Roma: consegnato progetto definitivo a Comune e Regione Lazio

"Questo è un giorno importante per lo Stadio della Roma e per il Progetto Tor di Valle. Il progetto apporterà un significativo impatto economico e sociale per la squadra, per i tifosi, per la Città e per il Paese - le parole del presidente della Roma James Pallotta - Per finalizzare la documentazione è stato fatto un lavoro incredibile, adesso aspettiamo di poter muovere il prossimo passo e costruire uno stadio di cui Roma potrà andare fiera". "La consegna della documentazione del progetto segna un momento storico per l'Italia e la Capitale - evidenzia il managing director David Ginsberg -. Il progetto Tor di Valle creerà nuovi posti di lavoro sul territorio, promuovendo e attraendo investimenti stranieri nei prossimi anni". L'ultimo atto sarà quindi la Delibera della Giunta Regionale che autorizzerà la costruzione dell'impianto e potranno iniziare i lavori per la realizzazione del progetto.