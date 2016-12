Stadio Milan, la bonifica costa troppo. Il Milan lascia il Portello?

Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, il Milan starebbe pensando di abbandonare l'idea del nuovo stadio al Portello. Dopo aver vinto l'asta per l'aggiudicazione dei padiglioni 1 e 2 del Portello per costruire lo stadio, ieri a Benito Benedini (presidente della Fondazione Fiera) è arrivata una mail da Casa Milan. Il club di via Aldo Rossi mette in discussione i costi elevati di bonifica. Il Milan costruirà il nuovo stadio in un'altra area?