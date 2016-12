7 luglio 2015 Stadio Milan, fumata bianca: è arrivato il via libera Fondazione Fiera Milano ha accettato lʼofferta dei rossoneri. Barbara Berlusconi: "Giornata storica"

Fumata bianca per il nuovo stadio del Milan al Portello. Il Comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano, dopo sei mesi di trattative, ha finalmente rotto gli indugi e deciso di accettare l'offerta del club rossonero dando di fatto il via libera alla costruzione del nuovo impianto davanti a casa Milan nell'area della vecchia Fiera milanese. Barbara Berlusconi è insomma riuscita a realizzare il suo sogno regalando al Diavolo un nuovo stadio.

Per quanto riguarda l'accordo, oltre a caricarsi in toto degli interventi di bonifica del sottosuolo - spesa tra i 15 e i 20 milioni), il Milan ha deciso di alzare l'offerta portandola dai 3,5 milioni all'anno a 4,05 milioni all'anno per 50 anni. In sostanza, il totale dell'investimento è di oltre 300 milioni, bonifica compresa. L'acquirente rivale, il gruppo bergamasco Vitali con la sua proposta di realizzare una Milano Alta, si era fermato a una proposta da 3,7 milioni annui per un totale di 185 milioni.

BARBARA BERLUSCONI: "GIORNATA STORICA"Questa la dichiarazione della dottoressa Barbara Berlusconi rispetto alla decisione dell'Ente Fondazione Fiera: "Primo passo storico. Milano come Londra. Oggi, con la decisione di Fondazione Fiera, parte ufficialmente il percorso che, almeno nelle nostre intenzioni, porterà ad avere un nuovo stadio. E' un primo passo poiché si dovrà sottoporre l'intero progetto all'approvazione delle istituzioni. Oggi è, comunque, una giornata storica. La nostra è prima di tutto una sfida culturale. Anzitutto per Milano perchè proponiamo: uno stadio urbano , di favorire lo sviluppo dell'area che ci ospiterà, di renderla più sicura e un simbolo della Città, di cambiare completamente la mentalità di chi si reca allo stadio proponendogli servizi e momenti di intrattenimento non solo per i 90 minuti della partita. Contemporaneamente ci batteremo per disincentivare il trasporto privato e favorire quello pubblico. Milano, dunque, come Londra. Anche a Londra, infatti, gli stadi sono urbani, si raggiungono in metrò e hanno consentito la riqualificazione delle aree in cui sono stati costruiti. Inoltre, per il Milan, è indispensabile per lo sviluppo commerciale del Club. Lo sfruttamento dello stadio porterà dai 50 agli 80 milioni all'anno. Risorse che saranno utilizzate anche per l'acquisto di nuovi giocatori."

IL VICESINDACO: "IL SI' NON VUOL DIRE CHE SI FARA'"Nel clima di entusiasmo rossonero per il sì di Fondazione Fiera per la costruzione dello stadio del Milan, ha parlato il vicesindaco - nonché assessore all'Urbanistica - Ada Lucia De Cesaris: "Ora attendiamo di poter vedere e valutare il progetto definitivo. La decisione di Fiera non significa che l'opera sarà realizzata - ha dichiarato raffrendando gli animi -. Oltre alle preliminari valutazioni tecniche ed urbanistiche, sarà infatti necessario il confronto in Giunta e in Consiglio, nonché l'approfondimento di tutti i rilievi avanzati dai cittadini".