Stadi moderni e prezzi accessibili: vince ancora il modello tedesco

10:33 - Per anni abbiamo guardato alla Premier League come modello di riferimento da imitare a tutti i costi, dalla sportività agli stadi. Oggi che il calcio inglese, seppur ricchissimo, ha fallito clamorosamente in Europa attirando su di sé le critiche dei tabloid, è sempre più chiaro che il modello vincente è quello tedesco. Ancora una volta. La cartina al tornasole sono gli stadi della Bundesliga, veri gioielli da esporre alle varie tifoserie d'Europa a prezzi più che accessibili. Vi chiedete perché il Signal Iduna Park, l'Allianz Arena e soci sono sempre e comunque pieni? La risposta sta nel cosa offrono e quanto chiedono, ma non solo. Lì però la differenza col nostro calcio è impressionante.

Quando si parla di modello tedesco in riferimento agli stadi di calcio, bisogna ampliare la concezione di impianto sportivo a ristoranti, bar, e altri svaghi per buona parte del pubblico già compresi nel prezzo del biglietto. Capita quindi di assistere a un ottavo di finale di Champions League, come il recentissimo Borussia Dortmund-Juventus, per poco più di 50 euro compresi di cena a buffet (prima, durante e dopo il match) e fiumi di birra o quant'altro inclusi. Utopia? Da noi sicuramente, al Signal Iduna Park e simili pura normalità. I parecchi tifosi napoletani distribuiti per la Germania lo potranno assaporare sulla propria pelle andando a Wolfsburg. Lasciando da parte il settore ospiti che sarà preso d'assalto con logiche che poco centrano con questo discorso, in linea teorica chi riuscisse ad acquistare un biglietto per vie ufficiali dalla società tedesca pagherà al massimo 44 euro. Quello è il costo del settore più centrale della Volkswagen Arena, quello con tutti i benefit del caso calcistici e non. Le cose poi non cambiano di molto spostandosi all'Allianz Arena, dove il costo del biglietto Vip costa 70 euro o nella tana del Leverkusen che con 68 ti regala un'esperienza diversa dal semplice assistere a una partita di calcio. E questi sono i costi massimali, qualcosa si troverebbe a molto meno se solo i bigleitti non andassero spesso esauriti nel giro di poche ore.



A questo punto impossibile non pensare all'immediato paragone con i nostri stadi più visitati dai tifosi esteri, dal mitico San Siro teatro di decine di sfide di Champions League e prossimo a ospitarne la finale all'ultimissimo Juventus Stadium, già teatro dell'ultimo atto di Europa League nella scorsa stagione. Da noi un'esperienza simile costa quattro volte tanto riservando così a una fetta di pubblico ben precisa e particolarmente facoltosa. Allo Stadium, per esempio, c'è la possibilità di prenotare il biglietto Vip sul sito ufficiale bianconero al costo di 300 euro per avere un menù alla carta, camerieri personali e lounge vista campo. Trecento euro a biglietto che anche solo per una coppia portano a 600 euro la spesa familiare contro i 100 abbondanti del Signal Iduna Park. Cappotto. Va poco meglio a San Siro dove per assistere al match dal primo anello rosso si spendono circa 160-180 euro a persona fino a 427 euro della tribuna d'onore nerazzurra. Pratiche extra limitate al buffet, senza tavoli, tavolini o store all'interno. Comunque un passo indietro rispetto ai fratelli tedeschi che possono contare su stadi pieni e soprattutto fidelizzati.



Stadio Biglietto Vip (€) Costo minimo (€) Signal Iduna Park 53,30 14 Allianz Arena 70 21 BayArena 68 6 Volskwagen Arena 44 11 San Siro 155-180 23-28 Juventus Stadium 300 30