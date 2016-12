Squinzi: "Sassuolo come il Leicester? Ci proviamo"

Sassuolo modello Leicester . E' quello che si auspica il patron dei neroverdi Giorgio Squinzi , il quale, a margine dell'inaugurazione della 55° edizione del Salone del Mobile alla Fiera di Milano a Rho, ha detto: "Noi come il Leicester di Ranieri? Sì è il nostro obiettivo, ci stiamo lavorando. Vogliamo portare il Sassuolo tra le prime 5 squadre italiane, e dunque arrivare in Europa , poi quando saremo lì tutto è possibile".

"Noi non mettiamo limiti alla Provvidenza", ha continuato Squinzi, il quale ha rilasciato anche un commento sul tecnico Eusebio Di Francesco. "E' un grandissimo allenatore e con noi si sta trovando particolarmente bene, anche perché ha una caratteristica che non tutti gli allenatori hanno e cioè quella di far crescere i giovani affidati alle sue cure. Per dire se c'è una somiglianza tra le due storie, quella di Ranieri e quella di Di Francesco, è ancora presto e poi c'è troppa differenza di età tra i due. Può essere, invece, che ci sia una similitudine tra le due società", ha concluso.