Squalifiche, stangata per Perotti: tre giornate

Costa caro a Perotti il cartellino rosso per la gomitata al volto a Diawara durante il match col Bologna. Il Giudice Sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica al "Diez" del Genoa, che salterà dunque le gare contro Roma, Sampdoria e Atalanta. Tosel ha inoltre fermato per un turno Kurtic, Cherubin, De Jong e Diawara. Nella 17.ma giornata, a causa della quinta sanzione, non potranno invece giocare Kucka, Pisano e Zukanovic.