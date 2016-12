Squalificati Serie A: Maran assente contro il Torino

L'insulto rivolto a Tagliavento a cinque minuti dal termine di Chievo-Inter è costato un turno di squalifica a Rolando Maran. Il tecnico gialloblu non sarà dunque in panchina in occasione della gara di mercoledì al Bentegodi contro il Torino, valida per il quinto turno di campionato. Ammenda di 3 mila euro comminata all'Inter per via dei cori ingiuriosi rivolti dai tifosi nerazzurri al fischietto di Terni. Il Giudice Sportivo ha poi fermato per un turno Kone (Udinese), Jankovic (Verona) e Izzo (Genoa), tutti espulsi per doppia ammonizione.