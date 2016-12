Squalifica Zidane, Materazzi lo difende: "Non gli serve il patentino"

17:13 - Marco Materazzi difende Zidane dopo la squalifica di 3 mesi inflitta al francese dalla giustizia sportiva spagnola. Matrix, vittima del colpo di testa più famoso della storia dei mondiali, si è schierato dalla parte dell'allenatore del Castilla. In realtà il Tad ha sospeso la squalifica di Zizou in attesa della decisione dell'Appello. "Quando sei un campione come Zidane o Materazzi - ha detto l'ex interista - non c'è bisogno di licenza per allenare"

"Se hai 25 anni di carriera - ha detto Materazzi a Canal+ - non c'è bisogno di nessun certificato per allenare". L'ex giocatore di Real Madrid e Juventus è stato sanzionato per aver allenato il Castilla (squadra B del Real) senza avere il patentino. La Procura federale spagnola, su segnalazione - tra gli altri - dell'allenatore del Rayo Vallecano Paco Jemez, ha aperto un'inchiesta conclusa con la sospensione di tre mesi. Il Real Madrid ha presentato ricorso contro la squalifica e, in attesa della decisione definitiva dell'Appello, Zizou potrà tornare a sedersi sulla panchina del Castilla.



Materazzi non è stato l'unico a schierarsi dalla parte di Zidane. Anche Carlo Ancelotti, suo 'collega' in azienda, ha difeso il francese accudando Paco Jemez di parlare troppo.