Sporting Lisbona, Aquilani in gol con uno scavetto

Prosegue bene l'avventura portoghese di Alberto Aquilani. Il centrocampista italiano dello Sporting Lisbona, infatti, ha trovato la via del gol con un bello scavetto nella vittoria della sua squadra per 6-0 a Setubal. Per l'ex Milan e Juve, inseguito dal Bologna in questa sessione di mercato, si tratta del quinto gol in 19 presenze.