Sporting Gijon: Douglas si fa male dormendo in autobus

Un singolare infortunio ha colpito Douglas Pereira , laterale dello Sporting Gijon . L'ex Barcellona si è fatto male a un gluteo dormendo sull'autobus che stava riportando la squadra da Vigo a Gijon. Come rivelato dal preparatore della squadra Gerardo Ruiz ai "Onda Deportiva Asturias", la causa dell'infortunio è dovuta alla cattiva postura tenuta mentre dormiva. Ora è in dubbio per il match di sabato contro gli ex compagni.

Douglas ha effettuato giovedì un lavoro specifico in palestra per essere a disposizione nella sentitissima partita contro la sua ex squadra dove, a dire il vero, non è che abbia lasciato un bel ricordo, avendo giocato solo 8 partite (3 di campionato e 5 di Coppa del Re) in due stagioni, anche a causa di diversi infortuni. L'estate scorsa, poi, il passaggio in prestito allo Sporting, dove il 26enne ex San Paolo cerca quella continuità mancata dal suo arrivo in Spagna.



Lo stesso difensore si è mostrato ottimista per un suo recupero. "Sto bene, sono a disposizione, ho solo svolto un lavoro specifico" ha spiegato in conferenza stampa.