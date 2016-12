Sportiello non ferma il Chievo: Atalanta battuta 1-0

Il Chievo conquista tre punti pesanti per la classifica. Al "Bentegodi" i gialloblù battono 1-0 un' Atalanta in forma al termine di una partita dai due volti. Dopo un primo tempo anonimo, la ripresa si scalda. "Testa a testa" in area tra Cherubin e Paloschi a palla in gioco: il bergamasco viene espulso, ma l'attaccante si fa parare il rigore da Sportiello. Che al 31', però, non può nulla sull'incursione di Birsa. Nel finale rosso anche a Kurtic.

LA PARTITAIl Chievo si fa un bel regalo di Natale in anticipo, tornando a respirare l'area rarefatta delle zone nobili della classifica, non troppo lontano addirittura dall'Europa League. Che era un po' il sogno dell'Atalanta, fermata dopo un buon periodo di gioco e risultati. Di certo, per entrambe si prospetta una seconda fase di campionato senza grossi patemi.



Eppure il primo tempo non lasciava presagire nulla di buono. Primo tiro, di Castro, nello specchio della porta al 14' e poi nulla o quasi. Paloschi arriva in leggero ritardo su un traversone dalla sinistra, Birsa è troppo egoista su una ripartenza pericolosa. La partita si infiama, si fa per dire, nel finale. Al 37' c'è un accenno di rissa in seguito a un fallo di Hetemaj su Grassi, con Birsa che spinge via Riamondi. Poi Bizzarri respinge un tiro dalla distanza di Gomez e il Chievo protesta per uno scontro tra Cherubin e Castro sul limite dell'area. Allo scadere, infine, Denis mette fuori una girata di testa. Zero occasioni pericolose, insomma, anche se i padroni di casa ai punti avrebbero meritato qualcosina di più, almeno per la buona volontà di rendersi pericolosi.



La ripresa, invece, è di ben altro spessore. Il Chievo sembra più deciso, con Meggiorini e Paloschi che provano a bucare la porta avversaria. La svolta arriva a metà secondo tempo. Paloschi chiede un rigore per una trattenuta in area subita da parte di Cheribin. A palla in gioco i due si chiariscono a modo loro e il clivense cade dopo un accenno di testata dell'avversario. L'arbitro caccia il difensore di Reja, ma dal dischetto Sportiello ipnotizza Paloschi, che si fa parare il tiro, un po' centrale. La superiorità numerica, però, scalda la squadra di Maran, che poco dopo passa: grande inserimento di Meggiorini sul filo del fuorigoco e assist per Birsa, che trafigge il portiere della Dea sotto le gambe. A castrare le speranze di rimonta dell'Atalanta arriva anche l'espulsione di Kuric, cacciato per un doppio giallo istantaneo, successivo a un duro fallo con applauso ironico a Pasqua.