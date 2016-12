Spariti 8 milioni: Maradona porta in tribunale l'ex moglie

Maradona dichiara "guerra" all'ex moglie Claudia Villafane , accusata dal Pibe de Oro di aver sottratto otto milioni di euro dal suo patrimonio . L'ex stella del Napoli affronterà l'ex compagna in tribunale martedì in relazione ad alcuni capitali spariti da conti personali in Argentina e all'estero. " Non posso credere che la donna che conosco da quando avevo 15 anni mi abbia potuto fare questo ", ha detto Diego.

I due si erano sposati quando ancora Maradona giocava a Napoli, dopo la nascita di Dalma e Gianina. Poi nel 2003 si erano separati, ma la donna aveva ottenuto la gestione del capitale di famiglia per tutelare il patrimonio delle figlie. Da allora la Villafane ha operato senza limitazioni sui conti di Maradona, ma ora Diego ha deciso di citarla in giudizio accusandola di avergli sottratto 8 milioni di euro.



Nel dettaglio, stando ai legali dell'ex stella del Napoli, Claudia avrebbe agito per fini personali acquistando tre appartamenti a Miami e spostando tre milioni di euro in una banca uruguayana. "Le prove sono inconfutabili, e Claudia è indifendibile", ha spiegato Matias Morla, uno degli avvocati di Maradona. Tesi a cui la figlia Dalma non vuole credere: "Metterei la mano sul fuoco su mia madre, è la persona più onesta del mondo. Credo che mio padre sia stato mal consigliato dal suo entourage. Non vorrei che i miei genitori andassero in tribunale: per la stampa è una festa, ma per noi è doloroso".