Spalletti si arrabbia con la stampa: "Usate Totti per spaccare la Roma"

Luciano Spalletti si innervosisce sul finire della conferenza stampa che precede il posticipo Fiorentina-Roma. Pochi minuti prima aveva confermato di non aver cambiato idea sul fatto che "Roma è un ambiente ideale in cui lavorare". Poi una domanda sulla gestione di Francesco Totti e l'allenatore si scalda: "Usate Totti per spaccare la Roma – attacca il tecnico, che poi provoca - Voi avete detto che sarà la sua ultima stagione io no, per me non è così. Se vi dico che smetto se non ho Francesco che fa il calciatore che mi dite? Che ce l’ho con lui? L’anno scorso l'ho utilizzato nel finale perché era giusto così e lui ha dato un contributo fondamentale. Nessuno però ha riconosciuto i meriti della squadra, tutti avete visto solo un giocatore".



VERMAELEN OUT - A Firenze Totti partirà dalla panchina. Non ci sarà Vermaelen, che non ha recuperato dal fastidio al polpaccio accusato dopo il Cagliari: "In Nazionale ha giocato con il dolore ed è rientrato che stava peggio – afferma Spalletti - L’abbiamo tenuto fermo con la Samp e poi abbiamo provato prima di Plzen ma non era in grado di scendere in campo. Rimane fuori anche stavolta, altrimenti non se ne esce più. Rudiger inizierà a lavorare con la Primavera nelle prossime settimane".



SALAH TORNA A FIRENZE - In campo ci sarà invece il contestato ex Mohamed Salah, che, secondo Spalletti, al Franchi non sentirà particolari pressioni: "Vive ogni partita allo stesso modo. Non ho dubbi sul fatto che ci metterà tutta la sua qualità. E' estroso e va lasciato libero. Dovrebbe lottare un po' di più su certi palloni, ma è un giocatore affidabile".



EQUILIBRIO PERDUTO - Meno affidabile è la Roma di questi tempi, a cominciare dalla difesa: "Abbiamo preso qualche gol di troppo, è un problema di mancanza di fiducia e mancanza di tranquillità – ammette Spalletti che ai suoi chiede maggior concretezza - Dobbiamo trovare equilibrio senza subire, senza quegli alti e bassi che ci impediscono di essere una squadra forte, che può ambire a risultati importanti. E questo si fa giocando semplice". E sulla Viola di Sousa dice: "La Fiorentina è una squadra forte con un allenatore forte. E' candidata alle zone alte della classifica, gioca un buon calcio. Per noi è un big match".



LA ROSA - Le difficoltà di questo inizio stagione non hanno minato le sicurezze di Spalletti sui suoi giocatori: "Per me la rosa va bene così fino a fine anno. L'ho voluta e mi soddisfa. E non deformo il mio pensiero".