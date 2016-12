Spalletti: "Quei rompic... che criticano Emerson, cosa dicono?"

Dopo partita solo di sorrisi? Beh, non sarebbe da Spalletti lasciarsi alle spalle un derby vinto, la gioia del secondo posto e quant'altro senza far scattare qualche allerta. In tal caso a proposito di Emerson e a quei rompiscatole (lui dice rompic...) che non lo lasciano in pace. Seguiamo don Luciano a Premium Sport.



"Abbiamo messo dentro il match ingredienti importanti. E' vero, la partita non è stata bellissima, entrambe avrebbero potuto fare di più, ma nella ripresa abbiamo giocato bene, secondo il nostro disegno. Non ci siamo incastrati benissimo all'inizio, Biglia ha fatto giocare poco Perotti negli spazi, per cui a Nainggolan avevo detto di compensare. Visto che poi andavano Perotti a fare la sua azione, Nainggolan la sua, abbiamo fatto girare la palla. Quando ha trovato la posizione, Nainggolan ha fatto meglio ed è stato più facile".

E ancora: "In fase difensiva abbiamo sempre difeso a quattro, ci si metteva d'accordo su chi andava a chiudere sul terzino, a sinistra per esempio ci andava Peres e Rüdiger andava a giocare su Keita e diventava il quarto di destra. Peres è stato molto offensivo, Emerson ha fatto una partita straordinaria, vedremo se oggi i rompi coglioni di sempre parleranno, vediamo se insisteranno ancora e lo lasceranno tranquillo. Qui siccome si va tutti più forte, si esagera sempre. Diciamo le cose senza bavagli. La prossima volta porto il registro di classe e fatemi un'altra nota. Emerson ha fatto una partita straordinaria, per cui perché non ci si dà un po' di tranquillità per 3-4 partite e vedere quali qualità abbia".



E ora Milan e Juve, di seguito. "Il derby ti dà una carica importante, noi dobbiamo dedicarci alla partita del Milan e lasciar perdere la vittoria contro una buonissima squadra. Inzaghi è stato bravo a prepararlo, ma dobbiamo alleggerire l'importanza del derby, bisogna guardare al di là. Se tu ti affacci, vedi un po' più in là dei monumenti, che ci rimaniamo a fare dentro il recinto, chi vuole lo faccia ma andiamo oltre".