Spalletti "Finalmente trovata una soluzione per Totti"

Dopo quelli di Baldissoni e Sabatini, è arrivato anche l'annuncio di Spalletti sulla fumata bianca per il rinnovo di Totti . Manca solo la firma, ma ormai semrba essere solo una formalità come ha confermato l'allenatore della Roma: "Siamo agli ultimi dettagli ma abbiamo finalmente trovato la soluzione e ne siamo tutti contenti". No comment sul possibile passaggio di Pjanic alla Juve: "E' un ottimo calciatore".

Spalletti, insieme al suo staff, sta anche monitorando le condizioni di Radja Nainggolan, infortunatosi in ritiro con la propria nazionale mentre sta preparando gli Europei dove sarà una delle avversarie proprio dell'Italia: "Il medico della Roma ha visto l'esito degli esami cui si è sottoposto Nainggolan. Il Belgio spera di utilizzarlo per la seconda e ultima amichevole in programma prima dell'inizio degli Europei però il nostro medico sarebbe più propenso a non fargli correre rischi. Vedremo".



Ora c'è da ridurre il gap con la Juventus: "Quel che è sicuro è che la Roma in questi anni è cresciuta e sta provando a fermare il dominio della Juve ma i bianconeri sono davvero una corazzata".