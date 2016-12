I complimenti di Spalletti sono per tutti i suoi giocatori: "La squadra ha fatto una grande partita, sotto il profilo dell’atteggiamento e della voglia. Abbiamo avuto grandissimo carattere, come sempre in questa seconda parte di campionato. Totti ancora decisivo? Szczesny mi ha detto di ricordarvi che anche lui ho fatto una parata che ha salvato un gol, perché era preoccupato che quando entra Totti poi tutti parlano di lui. Riporto la richiesta del nostro portiere. Totti nelle ultime gare ha fatto cose importanti, vuole sempre dar il suo contributo e anche contro il Genoa l’ha fatto. Lui deve fare così perché lo sa fare. Ma tutti sono stati bravi, Dzeko ha fatto un assist super, El Shaarawy ha fatto un grande gol. Totti è decisivo insieme alla squadra". Strootman è tornato in campo per tutti i 90 minuti: "Kevin ha fatto vedere di essere pronto, potevo farlo giocare anche nelle scorse partite perché era già pronto da tempo".



"Il secondo posto ancora possibile? Ci crediamo, dobbiamo vincerle tutte e il Napoli deve pareggiarne una. E’ una cosa possibile nel calcio e noi rimaniamo aggrappati a questa possibilità. Cosa manca alla Roma per colmare il gap con la Juve? Non lo so, contro la Juve ci ho giocato all’inizio e la Roma non era questa squadra quindi non posso avere una valutazione complessiva della situazione", ha concluso il tecnico giallorosso.