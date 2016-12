Spalletti: "Derby da vincere, puntate sulla Roma"

"Fa bene chi punta sulla vittoria della Roma una settimana speciale e la squadra è carica". Luciano Spalletti è ottimista in vista del derby di domenica, importantissimo anche in chiave classifica, con la Roma seconda a -4 dalla Juve e la Lazio un punto più indietro. "Non dobbiamo trascurare nulla. C’è da spigolare, da dare importanza anche ai particolari. La Roma deve vincere sempre, questo è un derby da vincere", ha detto l'allenatore giallorosso.

Intervenuto a un evento di uno sponsor della Roma, insieme all'amministratore delegato Umberto Gandini, Spalletti ha scherzato anche con un fotografo che si è raccomandato in vista della stracittadina: "Anche mia madre mi dice questa frase in continuazione. Si raccomanda sempre...", ha scherzato l'allenatore.



"Entrambe le squadre stanno dimostrando di essere competitive. Questo derby è una tappa che ha una grande importanza per la supremazia cittadina e perché siamo in un momento topico della stagione", ha invece commentato Gandini.



"Entriamo in un trittico particolarmente delicato e di alto livello: abbiamo la Lazio, il Milan in casa e poi andiamo allo Juventus Stadium - ha ricordato l'ad - Credo che siamo pronti per questo miniciclo. Finora la Roma ha fatto un percorso importante, ha rispettato il proprio ruolo, quello di essere una delle contendenti per il successo finale".



Intanto, Spalletti ha acconsentito che uno degli allenamenti che si svolgeranno tra venerdì e sabato sia a porte aperte, per permettere ai tifosi di stare vicino alla squadra alla vigilia del sentitissimo match.