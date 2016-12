Spalletti: "Adoro la Roma, belli e vincenti come la prima volta"

LA CONFERENZACome ha ritrovato De Rossi?

"Daniele è fondamentale, in mezzo al campo ha più esperienza, ha qualità e gli puoi chiedere più cose, sa interpretarle tutte"

Le danno fastidio i paragoni con la sua prima esperienza a Roma?

"Non ci ho neppure pensato. Sono sicuro che questa è una buona squadra come la mia prima, voglio riproporre un buon calcio e giocarmela con tutti. Possiamo farcela velocemente. E poi rispetto ad allora abbiamo una prima punta vera, mi avessero chiesto: 'Che punta vuoi?' avrei risposto Dzeko"

Mancherà la curva Sud, vuole mandare un messaggio ai tifosi?

"Mi spiace molto, ferisce il cuore vedere questa parte di stadio vuota. Per le grandi risalite servono anche i tifosi, una curva che ruggisce e che canti 'Grazie Roma'. E' una spinta importantissima, mi hanno sempre mandato messaggi d'affetto in questi anni e ora devono sostenermi. Per me col Verona la Sud sarà piena"

Chi sarà il playmaker della squadra?

"Potrei far giocare De Rossi, Pjanic, Vainquer, Strootman assieme: tutti possono prendere in mano il gioco. Kevin è eccezionale, Ancelotti mi ha fatto l'in bocca al lupo e mi ha chiesto proprio di lui e degli altri"

Come ha trovato la squadra dal punto di vista tattico. Come sta Castan?

"Garcia ha fatto un buon lavoro, questa squadra ha giocato partite splendide. L'obiettivo è dare continuità, con un gioco che sia riconosciuto. Abbiamo un centrocampo fantastico, mi dà fiducia, anche Strootman migliora. Ho chiesto a Castan come stava: 'Bene, se mi fa giocare vedrà che prestazione faccio'. Per me basta questo"

Come ha fatto Pallotta a Miami a togliergli i dubbi sull'accettare l'offerta?

"Mi faceva piacere allenare la Roma, è stato facile subito. Anche da lontano, James ha una passione sfrenata per questa squadra. Questo per noi deve essere importante, tutti lo devono percepire"

Nella prima esperienza usò il 4-2-3-1, ora con nuovi interpreti cambierà anche il modulo?

"Lanciai il 4-2-3-1 perché avevo degli interpreti che mi consentivano di sfruttarlo per bene. Poi allenando anche all'estero ho capito di aver conosciuto anche nuove alchimie. Mi divertivo, mi eccitavo a vedere gli allenamenti con quel modulo ma ora si può fare qualcosa di diverso, e bisogna assimilarlo subito"

Che regalo vorrebbe fare a Pallotta a fine stagione. Che ruolo avrà Totti?

"A Pallotta porto una maglietta della curva, quella che aveva quando ci siamo incontrati era corta: gliene porterei una più grande, come a dire che la Roma sarà migliorata. Su Francesco è facile, gli ho dato più di quel che avevo, è stato il primo calciatore che incontrai la mia prima volta. Ora sarò in sintonia seguendo quella scelta. Il rinnovo di Totti? Riguarda lui e Pallotta"

Ha già qualche idea per intervenire sul mercato?

"Devo conoscere bene i giocatori, si gioca già a breve. Ma se sono stati scelti da uno bravo come Sabatini, la rosa ha le qualità. Poi mi confronterò con la società e vedremo cosa si può aggiustare"

La Roma ha cambiato 7 allenatori negli ultimi 6 anni e mezzo. I motivi per cui si dimise sono ancora qui?

"Ho capito bene: sarei venuto per dimettermi? L'ho già detto, son qui perché allenare la Roma è bellissimo. Il resto è tutto cancellato. E poi me l'hanno chiesto tre tifosi speciali di tornare qui: i miei figli"

Dove vede meglio Florenzi?

"E' un 2 o un 7? Per me è un 3,5 o un 4 e 3/4... Quando ho visto la Roma ha fatto bene tutti i ruoli. E' un giocatore che sa interpretare più ruoli, oggi il calcio si è elevato grazie a bravi allenatori e giocatori polivalenti"

A sette punti dalla vetta, lo scudetto è ancora possibile?

"Pensavo non me l'avreste chiesto... Prima dobbiamo tornare a giocare bene e vincere, poi vedremo"

Quando avrà la Roma che desidera?

"Spero fin da subito, bisogna partire forte"

Il momento più emozionante del ritorno?

"Arrivare a Trigoria e incontrare le persone che lavorano qui e si vedono meno: sono aumentate a dismisura. Lavorano sodo per farci lavorare al meglio, ritrovarle mi ha emozionato"

Lavorerà più sulla testa, sul fisico o sulla tattica?

"Nel calcio moderno, la testa è più importante delle gambe. Bisogna capire come vive un atleta anche al di fuori del calcio. E poi rifare una preparazione ora non ha senso. I giocatori non hanno alibi, siamo in ritardo e possiamo uscirne vincendo subito"

Dopo 3 giorni conferma le buone impressioni iniziali?

"Innanzitutto buonasera, è un piacere ritrovarvi. Sono tornato perché so quanto è bello allenare questa squadra in questa città. Ci vorrà un po' di tempo per essere al passo con le novità che ho trovato, infatti dormo qui per impararle più velocemente. Confermo le sensazioni iniziali, credevo ci sarebbe stata più confusione con i nuovi allenamenti. I ragazzi hanno la voglia che chiedo, il miglior messaggio che potevo ricevere. Voglio fare un in bocca al lupo a Garcia"

-Comincia Spalletti

-Il dg Baldissoni introduce Spalletti: "Un cambio di allenatore certifica un malfunzionamento di quel che si è fatto ma è anche la prima scelta di una soluzione. E' l'entusiasmo di un nuovo inizio, si può far meglio. La Roma non cambia programmi: essere competitivi ad alti livelli. Ringrazio ancora Garcia per i risultati e la passione, la stessa che non manca al nuovo tecnico. Benvenuto a Spalletti, anzi bentornato"