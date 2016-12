Spagna, tensione tra Dani Alves e il Barcellona

Il derby contro l'Espanyol ha lasciato strascichi nel Barcellona: prima la squalifica di Suarez, ora una sorta di "guerra fredda" tra Dani Alves e la società. Il terzino brasiliano su Instagram ha attaccato i media: "Siamo oggetti utilizzati dalla stampa per vendere i giornali, non si parla più di calcio. E' solo immondizia". Il Barcellona ha poi rilasciato un comunicato: "Non condividiamo queste dichiarazioni".