Spagna, spettatore prova a colpire guardalinee con il... pene

Il protagonista dell'incredibile gesto avvenuto al minuto 80 non è però un tifoso delle due squadre, ma un calciatore del Céltic de Pulianas, formazione che milita in una categoria superiore, la Primera Division Andalusa. "Indossava una tuta di quella squadra e lo conosco per averlo arbitrato diverse volte" ha annotato nel referto l'arbitro Jesús Lorenzo Rodríguez come riportato dall'agenzia EFE.

Nella stessa partita (per la cronaca finita 3-2 per i padroni di casa del CD Abes) si registra anche un grande episodio di fairplay. I padroni di casa, infatti, si sono fatti un'autorete come gesto di sportività dopo aver segnato un gol quando il Gabia pensava che il pallone gli doveva essere restituito.