Spagna, sexy-barriera per le punizioni. Ma il sindaco la fa rimuovere

11:34 - Una barriera di cartone raffigurante quattro ammiccanti modelle per allenarsi nei calci di punizione. Per i giocatori del CSD Arzua, squadra dilettantistica di un piccolo comune della Galizia (Spagna), altro non era che un modo per rendere più "colorate" le sedute in campo. Ma qualcuno ha ritenuto l'idea troppo provocatoria e, su ordinanza del sindaco di Arzua, la sexy barriera è stata prontamente rimossa.

La segnalazione è arrivata da un supporter della squadra, padre di un bambino di 12 anni, che ha scritto al giornale locale "La Voz de Galicia" lamentandosi dell'esistenza di questo inusuale ostacolo. Troppo succinti, a suo parere, gli indumenti e le pose delle ragazze raffigurate, che indossavano le maglie del CSD Arzua. Amareggiato per la decisione presa dal Consiglio comunale il presidente del club, Victor Gomez, che ha sottolineato come l'idea non avesse alcun intento offensivo.