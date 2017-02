Spagna, picchia la compagna e va in carcere: detenuto Lucas Hernandez dell'Atletico

Violenza di genere. Ecco l'accusa a carico di Lucas Hernandez , difensore francese dell' Atletico Madrid in carcere da stanotte dopo che la polizia lo ha prelevato dalla sua abitazione: il giocatore, rientrato a casa ubriaco, avrebbe infatti violentemente picchiato la compagna al termine di una accesa discussione, causandone il ricorvero in ospedale. Dalla gravità delle condizioni della ragazza, che non ha sporto denuncia, dipenderà la pena inflitta al giocatore di Simeone.

Già in giornata Hernandez verrà processato per dirittessima. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il francese non avrebbe opposto resistenza, ammenttendo subito le sue responsabilità. Quest'anno Hernandez, figlio d'arte visto che il padre Jean-François Hernandez è stato un giocatore dell'Atlético Madrid nella stagione 2000-01, è stato utilizzato 11 volte da SImeone: 6 in Liga, 4 in Coppa del Re e 1 in Champions, totalizzando 850 minuti e prendendosi 4 cartellini gialli.