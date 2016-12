Spagna, per Morata doppietta lampo: due gol in 75 secondi

La notte delle qualificazioni Mondiali ha regalato alla Spagna un roboante successo per 8-0 sul Liechtenstein, bagnato da un record storico firmato da Alvaro Morata. L'attaccante del Real Madrid ha segnato la doppietta più veloce della storia della nazionale spagnola. L'ex bianconero è entrato in campo al 69' per poi segnare due gol nel giro di 75 secondi. Morata ha siglato il 6-0 all'81'32" e il 7-0 all'82'47".