Spagna: niente Italia per Javi Martinez

Niente sfida contro l'Italia (e nemmeno contro l'Albania) per Javi Martinez . Il difensore del Bayern Monaco, infatti, ha lasciato il ritiro della Spagna a causa di un problema all'adduttore della gamba sinistra rimediato nel match di sabato in Bundesliga contro il Colonia. Al suo posto il ct Julen Lopetegui ha convocato il 25enne centrale della Real Sociedad Inigo Martinez , già messo in preallarme nella giornata di domenica.

Se Ventura si è lamentato per la carenza di difensori e la squalifica di Chiellini gli rende la vita più difficile, anche il collega Lopetegui guarda alla sua difesa con un po' di apprensione dopo il ko di Javi Martinez. La coppia di centrali dovrebbe essere quella formata da Piqué e Sergio Ramos, non il massimo della garanzia. Il centrale del Barcellona, implacabile come attaccante a Vigo (doppietta), è naufragato insieme ai compagni sotto i colpi del Celta, mentre il collega del Real non sta attraversando un grande momento di forma. Pellé ed Eder fanno ora un po' più paura...