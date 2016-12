Spagna, Morata: "Che gioia l'espulsione di Chiellini"

Morata, che lunedì contro il Liechtenstein è entrato in campo al 69' per poi segnare due gol nel giro di 75 secondi, 'temeva' da tempo il confronto con Chiellini: "Sono onesto - racconta alla Gazzetta dello Sport -, ho vissuto un momento di felicità quando sono rientrato negli spogliatoi e ho visto che Chiellini era stato espulso. Che gioia, è da quando me ne sono andato dalla Juve che mi 'minaccia' ricordandomi questa partita di Torino. A Giorgio voglio un gran bene, gli sono affezionato, mi ha aiutato tantissimo a Torino, però sinceramente posso dire che le mie caviglie ringraziano il cartellino rosso in Israele".



Il match contro l'Italia, a Torino, avrà un sapore diverso: "Per me è una partita speciale e non vedo l'ora che arrivi, è tanto che ci penso. E ai motivi personali, da luglio si sono aggiunti anche quelli sportivi: dopo l'eliminazione all'Europeo ho una gran voglia di rivincita". Lo spagnolo, tornato al Real dopo due anni di Juve, vuole giocarsi tutte le sue carte con i Merengues: "Ci vuole pazienza e ambizione, se non gioco dall'inizio devo entrare e segnare. Da quella prima tappa al Madrid sono cresciuto tanto, sicuramente sono più tranquillo. E' chiaro che se quest'estate fossi andato definitivamente da qualche altra parte avrei giocato di più ma il Real è il mio sogno e voglio provare a realizzarlo. Nella testa non ho altro, la concentrazione è massima come la voglia di lottare. Bale, Benzema e Ronaldo intoccabili? Non lo so, sono tre dei migliori attaccanti al mondo ma io non mollo. Voglio provare a giocare, darò tutto sperando di mettere din difficoltà Zidane".