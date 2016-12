Spagna, Lopetegui nuovo ct dopo Del Bosque

Julen Lopetegui è il nuovo allenatore della Spagna . Finita l'era Del Bosque con l'eliminazione per mano dell'Italia, la Seleccion si affida all'ex tecnico del Porto per ricominciare. Con un comunicato ufficiale, la Federazione ha così annunciato il nuovo ct della Nazionale: "La RFEF - si legge - ha scelto come nuovo allenatore nella Nazionale Julen Lopetegui". Lopetegui , già tecnico dell'Under 19, 20 e 21 dal 2010 al 2014, verrà presentato oggi.

Ex portiere di Logroñes e Rayo Vallecano, Lopetegui (classe 1966) dovrà guidare la Spagna verso i mondiali di Russia 2018 e nelle qualificazioni dovrà vedersela anche con l'Italia. Con la Spagna Lopetegui ha già vinto un Europeo under 21 nel 2013 battendo in finale l'Italia 4-2. Non sarà facile per lui raccogliere il testimone di Del Bosque, direttore d'orchestra di una nazionale capace di vincere due campionati europei (2008 e 2012) e un Mondiale (2010), in grado di rompere la maledizione di eterna incompiuta che accompagnava la squadra spagnola.