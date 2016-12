Spagna, Lionel Messi è il miglior marcatore nella storia della Liga

09:55 - Lionel Messi è il miglior marcatore della storia della Liga. Grazie alla tripletta segnata al Siviglia, la Pulce ha superato lo storico record detenuto da Telmo Zarra (251 gol con l'Athletic Bilbao tra gli anni '40 e '50. L'asso del Barcellona ha raggiunto quota 253 gol nella massima serie spagnola: un record destinato sicuramente ad essere incrementato da Leo Messi nei prossimi anni. A patto che giochi ancora nella Liga...



"Quando ho segnato il mio primo gol nella Liga, il primo maggio 2005 contro l'Albacete, non avrei mai immaginato di poter superare un giorno il record di Telmo Zarra". Così Leo Messi, sulla sua pagina ufficiale Facebook dopo aver stabilito il muovo record di gol - 253 - nel campionato spagnolo. Messi, che ha postato un video con le immagini proprio del suo primo gol nella Liga ha poi aggiunto: "Oggi ho raggiunto questo traguardo grazie anche all'aiuto di tante persone che mi hanno sostenuto in questi anni. Il record è per tutti, grazie per essere sempre con me. Questo record è anche per tutti quelli che mi hanno sostenuto e che oggi non ci sono e che sono sempre nei miei pensieri. Grazie a tutti''.