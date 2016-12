Spagna, i big di Barcellona e Real nel mirino del Fisco

21:58 - Possibili guai in vista per alcuni big del calcio spagnolo, che sarebbero finiti nel mirino del Fisco. Secondo il Mundo Deportivo, l'Erario spagnolo starebbe indagando su alcuni giocatori - tra cui Iniesta, Xavi, Piqué, Ramos, Casillas e Xabi Alonso - e sulle società (il dubbio è che siano fittizie) che gestiscono i loro diritti di immagine. Il quotidiano, comunque, aggiunge che il Fisco per ora non ha preso in considerazione il reato fiscale.

In Spagna, per legge, gli atleti professionisti possono ricevere il 15% dello stipendio con i diritti d'immagine attraverso alcune società, che sono tassate al 30% anziché al 50%. Il Fisco, però - come riportato dal Mundo Deportivo - ritiene che molte di queste aziende nate per la gestione dei diritti d'immagine non svolgano una vera e propia attività ma, anzi, siano fittizie e create apposta per pagare meno tasse.