Spagna, Del Bosque convoca Morata

18:47 - Dopo aver conquistato Allegri e i tifosi della Juve a suon di gol e prestazioni da top player, Alvaro Morata si candida per un posto da protagonista anche nella Spagna. Il ct iberico Vicente Del Bosque ha convocato infatti l'attaccante bianconero per il match valido per le qualificazioni a Euro 2016 contro l'Ucraina e per l'amichevole con l'Olanda. Morata aveva debuttato con la maglia delle "Furie Rosse" in autunno.

Dopo un avvio di stagione in sordina, dunque, Alvaro ha conquistato tutti. Il suo allenatore alla Juve e anche il commissario tecnico della Spagna. Una conferma in Patria importante per l'attaccante bianconero, che ora può puntare in alto e giocarsi un posto da titolare anche agli ordini di Del Bosque in vista di Euro 2016. "Come tutti i calciatori giovani, Morata aveva le sue lacune - ha spiegato il ct spagnolo -. In questa stagione sta però giocando con regolarità e mi sembra che sia molto migliorato. Abbiamo grandi speranze su di lui, penso che lui possa essere il futuro di questa Nazionale".



Insieme alla punta della Juve, tra i convocati per le gare contro Ucraina e Olanda rientra anche Diego Costa, che aveva saltato gli appuntamenti della nazionale a novembre per infortunio. Due invece le novità nelle fila spagnole: l'ala del Siviglia Vitolo e il portiere del Villareal, Sergio Asenjo.



LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Iker Casillas, David de Gea, Sergio Asenjo.

Difensori: Juanfran, Dani Carvajal, Gerard Pique, Marc Bartra, Sergio Ramos, Raul Albiol, Jordi Alba, Juan Bernat.

Centrocampisti: Mario Suarez, Sergio Busquets, Mikel San Jose, David Silva, Santi Cazorla, Andres Iniesta, Fabregas, Koke.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X

Vitolo, Isco, Pedro, Diego Costa, Alvaro Morata.