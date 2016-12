Spagna, Del Bosque convoca José Callejon e Alvaro Morata

15:44 - Dopo quello di Tevez, arriva un altro ritorno eccellente in nazionale. Del Bosque ha convocato l'attaccante del Napoli José Callejon in vista dei prossimi impegni contro Bielorussia (qualificazioni a Euro 2016) e Germania (amichevole). Callejon - già a quota 8 gol quest'anno - manca dalla Roja dal 2008, quando segno un gol nelle 4 presenze con l'under 21. In lista anche Morata della Juve e l'altro azzurro Albiol.

"È arrivato il momento" titolava l'edizione online di Marca con riferimento alla chiamata dell'ex Real Madrid che, in maglia azzurra, si è calato alla perfezione nel ruolo di bomber grazie alla 'cura' Benitez. Del Bosque ha inoltre convocato l'attaccante della Juventus Alvaro Morata. Anche lui, come Calleti, ha lasciato il Real Madrid per cercare minutaggio e gol in Italia. In lista anche il difensore del Napoli Albiol. Esclusi eccellenti, invece, Iniesta e Diego Costa.

CALLEJON: "CI HO SEMPRE SPERATO"

Felice Callejon per la convocazione: "Ho sempre sperato che un giorno potesse toccare anche a me giocare con la Spagna. Ringrazio il Napoli, il Mister e i miei compagni per questo momento di grande gioia. Ho appreso la notizia della convocazione a fine allenamento, nello spogliatoio, e ho subito festeggiato con i miei compagni", le dichiarazioni sul sito del Napoli.

MORATA: "SENZA PAROLE, UN SOGNO"

Incontenibile anche la gioia di Alvaro Morata: "Senza parole, solo un pensiero: ho dato la vita per questo sogno e soprattutto, viverlo! Felice!" ha scritto l'attaccante bianconero sul suo profilo Twitter. Per lo spagnolo sarà la prima con la nazionale maggiore dopo un'esperienza a dir poco prolifica con l'under 21: 13 gol in 13 partite.