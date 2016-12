Spagna, Del Bosque annuncia l'addio: lascerà il ruolo di ct dopo Euro 2016

19:08 - Da giorni si vociferava riguardo un possibile addio di Vicente Del Bosque alla nazionale spagnola, ma la conferma è arrivata solo oggi nel corso di una lunga intervista al giornale spagnolo As: "Penso che Euro 2016 sarà il mio ultimo Europeo alla guida della squadra. Vediamo cosa accadrà una volta arrivati in Francia, ma in teoria sarà il mio ultimo torneo." Con la Roja il ct ha vinto un Mondiale e un Europeo.

Lo spagnolo ha anche spiegato i motivi per cui ha continuato dopo il flop brasiliano: "Ho sentito la fiducia della Federazione e dei vertici, ma se avessi notato di essere un danno per la nazionale avrei passato la mano. Ugualmente, se avessi visto di non avere più la fiducia e il rispetto dei giocatori me ne sarei andato in un secondo. Ma non è arrivato quel momento."

"La squadra ha risentito degli addii di giocatori del calibro di Xavi, Puyol, Xabi Alonso e Villa, - ha ammesso Del Bosque - ma non possiamo lasciarci prendere dalla nostalgia, bisogna guardare avanti."