Spagna, club licenzia 6 giocatori via Twitter

"Nella prossima stagione non continueranno con noi Pelaez, Mark, Hedrera, Cristian, Lombàn e Ruiz. Sarete la storia del club! Buona fortuna". Non è un fax, tanto meno un telegramma, ma un tweet. Nell'era dei social network, il licenziamento arriva direttamente con un cinguettìo. E' quanto ha fatto il CD Lealtad , club spagnolo che milita nella Segunda Division B, l'equivalente della nostra Lega Pro.

Daniel Hedrera, uno dei sei giocatori che non giocheranno più per il club asturiano, è rimasto basito nell'apprendere la notizia del suo licenziamento su Twitter, rispondendo anche lui con un cinguettìo: "Scoprire di non giocare più in una squadra via Twitter... Una nuova modalità".



Nella stagione appena passata, il CD Lealtad ha chiuso il campionato al 15° posto con 44 punti, grazie a 11 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte. Uno score che ha permesso alla squadra di conquistare la salvezza.