Spagna, Benitez esalta Callejon: "Ha lavorato duramente"

21:45 - "So quanto Callejon ha lavorato per conquistare la nazionale e per questo il suo debutto fa ancora più piacere". Rafa Benitez ha rilanciato José Maria Callejon al Napoli e ora si gode la convocazione dell'attaccante, con esordio, nella partita tra Spagna e Bielorussia. "Sono particolarmente contento per ogni mio giocatore che viene convocato, perché so cosa significa per loro rappresentare il proprio Paese" ha scritto Benitez sul suo sito.

L'ex giocatore del Real Madrid, alla sua prima convocazione con la nazionale maggiore, è stato mandato in campo dal ct Del Bosque al 24' della ripresa al posto di Cazorla, nel match vinto 3-0 dalle Furie rosse nel girone C nelle qualificazione a Euro 2016. "Può sembrare banale - ha scritto il tecnico del Napoli - ma il giorno del debutto ufficiale ha un significato ancora più speciale. In questo caso, e anche perché so quanto sia stato difficile e quanto abbia lavorato José per conquistarlo, fidatevi mi fa ancora piu' piacere. Inoltre il suo debutto è coinciso con una partita ufficiale. Tutti coloro che l'hanno appoggiato, partendo dai suoi compagni, passando dallo staff tecnico, ai vari rappresentati del club e per finire con il ruolo decisivo che hanno avuto i nostri tifosi, sono convinto che siano contenti almeno quanto me. Per questo complimenti a José e che questa sia la prima di una lunga serie di convocazioni che sicuramente arriveranno".



Era stato lo stesso Benitez, due settimane fa dopo un colloquio con il ct iberico Del Bosque, ad anticipare la possibile convocazione di Callejon, il 50esimo giocatore che ha debuttato nell'era Del Bosque. L'attaccante del Napoli ha festeggiato lil debutto postando sul suo profilo Twitter una foto del momento in cui Del Bosque è in piedi accanto a lui a dargli gli ultimi consigli prima di mandarlo in campo con la maglia numero 19. "Marta e le mie piccole, la famiglia, mio fratello, gli amici. Senza di voi questo non sarebbe mai stato possibile. Sogno realizzato". Nella stessa partita contro la Bielorussia ha esordito anche l'attaccante della Juventus Alvaro Morata, anche lui ex Real Madrid.

Marta y mis niñas, familia, hermano, amigos. Sin todos vosotros estoy nunca hubiera sido posible! Sueño cumplido href="http://t.co/D2QiR8tjV6">pic.twitter.com/D2QiR8tjV6

— Jose Callejón (@J21Calleti) 15 Novembre 2014