Southgate resterà ct dell'Inghilterra: niente panchina per Mancini

Non un semplice ruolo da traghettatore, dunque, per l'ex allenatore del Middlesbrough, nominato ct dopo lo scandalo tangenti che aveva travolto Sam Allardyce a fine settembre. Secondo le fonti citate dal Telegraph l'unica cosa che potrebbe far cambiare idea alla FA sarebbe una sconfitta "umiliante" contro la Scozia nella gara di qualificazione mondiale dell'11 novembre. In caso di risultato postivio, Southgate potrà dormire sonni tranquilli.



Il vero sogno della Federazione era Arsene Wenger, ma il tecnico francese aveva rifiutato l'incarico già quest'estate, prima ancora della firma di Allardyce. Dopo le dimissioni dell'ex Sunderland i vertici del calcio inglese avevano sondato il terreno con diversi allenatori, tra cui Steve Bruce e Roberto Mancini, ma le buone prestazioni della squadra nelle due partite giocate con Southgate in panchina (2-0 con Malta e 0-0 con la Slovenia) sembrano aver convinto la Federazione.