Southamtpon, Gabbiadini fa innamorare i tifosi: un coro tutto per lui

L'inizio show di Gabbiadini con la maglia del Southampton (3 partite e 5 gol) non ha lasciato indifferenti i tifosi Saints che hanno immediatamente dedicato un coro all'attaccante. "Les Reed went to Europe, to buy a Lamborghini, instead he bought a striker, his name was Gabbiadini". "Les Reed è andato in Europa per comprare una Lamborghini, invece ha comprato un attaccante e il suo nome è Gabbiadini".