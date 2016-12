Southampton, maglione "speciale" per Pellè e compagni

18:34 - Dopo un inizio di campionato sbalorditivo, il Southampton di Ronald Koeman non sta attraversando il miglior momento della propria stagione. Dopo il pareggio del 24 novembre contro l'Aston Villa, per i Saints sono arrivate tre sconfitte consecutive con Manchester City, Arsenal e per ultima la bruciante disfatta casalinga con il Manchester United.



Ready for the Christmas Party at @SouthamptonFC I believe in the way we played. #wemarchon #saintsfc pic.twitter.com/pOOEKPuEPt

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 9 Dicembre 2014

Tanta la voglia di far festa a Southampton, almeno fino a sabato, quando i Saints raggiungeranno Burnley per cercare una vittoria che ormai manca da 4 partite. Nel frattempo, ci pensano Koeman e Pellè a mantenere alto il morale, sfoggiando un maglione di dubbio gusto nelle foto ricordo.

We believe in ourselves! pic.twitter.com/X68ZVDC9ac

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 9 Dicembre 2014