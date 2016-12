Sousa: "Resterò alla Fiorentina, felice di lavorare insieme"

"Sono più felice perché c'è un desiderio grande, forte, dell'impegno di Cognigni, di prendere in mano tutta l'organizzazione, ordinare tutto ciò che dobbiamo fare per migliorare continuamente la nostra Fiorentina - ha precisato Sousa -. Deve essere il riferimento di tutti. Per noi di staff e squadra, ma anche per voi giornalisti".



"Ci sono vari modelli sportivi. Se una società mi vuole, sa benissimo il tipo di gioco che propongo - ha proseguito il tecnico -. Io ho giocato in tanti campionati, che mi hanno sempre arricchito a livello professionale e umano". "Un voto? Non devo analizzare me stesso, non posso darmi voti - ha aggiunto -. I ragazzi invece meritano un 8 in pagella. Io voglio migliorarli continuamente. Se non sono arrivati al loro massimo, sono io il colpevole". "Io dico sempre che dò tutto quello che ho - ha continuato Sousa -. Ai giocatori, alla società. Tutto. Tutti i miei pensieri, le difficoltà, io mi espongo sempre. Questo è lavorare e costruire insieme. Passo avanti? Sono molto contento che Cognigni sia il grande referente di tutti noi".



Poi sui passi futuri: "Secondo le mie umili idee, su cosa ho vissuto nella mia carriera, cerco di rapportarmi con la società. Dicendo come giocare, indicare i profili di giocatori utili. Per questo sono contento di riferirmi con Cognigni per andare avanti in questo senso, per migliorarci di continuo". "Vorrei per la prossima stagione che ci sia entusiasmo, quello che siamo riusciti a creare dalla diffidenza di inizio stagione - ha aggiunto il portoghese -. Vorrei ricominciare con quell'entusiasmo, perché porta determinazione, porta a sognare. Tanti valori che possono farti avvicinare alla vittoria. Ed avere più continuità nelle vittorie"