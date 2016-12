Sousa: "Futuro? Per me c'è solo la Fiorentina"

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Paulo Sousa è stuzzicato sul suo futuro. "Io ho sempre nella mia testa soltanto la Fiorentina, sono completamente concentrato su questo - ha spiegato in conferenza stampa - E' stata una settimana positiva per il nostro presente e anche per il futuro". Sul momento no della Fiorentina : "E' un problema soprattutto mentale". Ai giornalisti: "Nessuna cena con lo Zenit".

Il Sassuolo non è proprio l'avversario migliore per dare un calcio alla crisi. "Per il gioco che abbiamo, dobbiamo puntare sulla qualità. Cambiare non sarebbe il passo giusto - ha spiegato Paulo Sousa -. Tutti hanno fatto un passo avanti rianimandoci in settimana che è stata diversa, con tante persone intorno. Il dominio sull'avversario non è stato sufficiente contro l’Empoli, ma dobbiamo continuare a creare. Contro il Sassuolo non avremo tante opportunità come settimana scorsa, ma speriamo di bloccare la striscia di risultati negativi che ci rende infelici".



Di una cosa il tecnico è sicuro: non c'è è un problema fisico alla base della flessione della squadra. "Ho i dati che dimostrano che abbiamo corso di più nella seconda metà di stagione, tutti hanno fatto più accelerazioni. Abbiamo più tonicità nel muscolo e meno massa grassa, abbiamo invertito il trend. L’intensità mentale è diversa, non lo stato fisico. Ed i nostri avversari ci conoscono sempre meglio, tocca a noi indovinare nuove dinamiche. Evidentemente serve una chiave che ancora non ho trovato".