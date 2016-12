Sospiro Juventus: Marchisio, escluse lesioni

Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo. Gli accertamenti medici hanno escluso ogni tipo di lesione per Marchisio : il centrocampista rimarrà fermo 7 giorni e salterà la doppia sfida contro l'Inter . Ma non il ritorno degli ottavi di Champions col Bayern Monaco , in programma il 16 marzo. "Gli accertamenti hanno evidenziato un sovraccarico del muscolo vasto laterale della coscia sinistra", si legge sul comunicato apparso sul sito del club.

Marchisio era uscito all'intervallo nella gara contro i bavaresi di Pep Guardiola. Al suo posto ha ben figurato Hernanes, in vantaggio per sostituirlo domenica sera nel match contro l'Inter, la sua ex squadra. Allegri potrebbe così puntare sulle motivazioni del brasiliano. Non ci sarà nemmeno Khedira; hanno recuperato invece sia Chiellini sia Alex Sandro.