Sorteggio Europa League: quanti pericoli per Fiorentina, Lazio e Napoli

Nei sorteggi per i sedicesimi di Europa League (lunedì 14 dicembre, ore 13) saranno tanti i pericoli per Fiorentina, Napoli e Lazio . Niente derby nel prossimo turno: Paulo Sousa può pescare il Manchester United di Luis Van Gaal, il Tottenham e il Liverpool . Lazio e Napoli , qualificate come prime nel girone, possono incrociare il Siviglia (detentore da due anni di fila, ma è senza Bacca ) e il Borussia Dortmund della stella Aubameyang.

Per la Fiorentina sarebbe più facile sfidare Molde, Rapid Vienna o Braga. Napoli e Lazio possono incontrare anche Valencia (ha appena cambiato allenatore), Galatasaray e Sporting Lisbona. Ma in seconda fascia c'è anche il Sion.



ECCO LE TESTE DI SERIE:

Molde (Nor), Liverpool (Ing), Krasnodar (Rus), NAPOLI, Rapid Vienna (Aut), Braga (Por), LAZIO, Lokomotiv Mosca (Rus), Basilea (Svi), Tottenham (Ing), Schalke (Ger), Athletic Bilbao (Spa), Porto (Por), Olympiacos (Gre), Manchester United (Ing), Bayer Leverkusen (Ger). ECCO LE



SQUADRE IN SECONDA FASCIA:

Siviglia (Spa), Valencia (Spa), Galatasaray (Tur), Shakhtar Donetsk (Ucr), Fenerbahce (Tur), Sion (Svi), Borussia Dortmund (Ger), Midtjylland (Dan), Villarreal (Spa), Marsiglia (Fra), St. Etienne (Fra), Sporting Lisbona (Por), FIORENTINA, Anderlecht (Bel), Sparta Praga (R. Ceca), Augsburg (Ger).