Sorteggio Champions: Juventus-Monaco ai quarti di finale

16:41 - Urna benevola per la Juventus a Nyon per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri hanno evitato i pericoli maggiori e giocheranno un doppio confronto contro il Monaco di Jardim che agli ottavi ha eliminato l'Arsenal. Tra le altre sfide spicca il derby tra Atletico e Real Madrid, mentre il Psg di Ibra se la vedrà con il Barcellona di Messi. Sorride anche il Bayern Monaco che è stato sorteggiato contro il Porto.

I quarti si giocheranno su doppio confronto, con l'andata in programma martedì 14 e mercoledì 15 e il ritorno martedì 21 e mercoledì 22 aprile 2015.

Può sorridere, con tutte le cautele del caso, Massimiliano Allegri che ha evitato le superpotenze europee per sfidare i biancorossi di Jardim ridimensionati dallo 0-2 interno contro l'Arsenal nel ritorno degli ottavi. Il Monaco è una buona squadra, in crescita rispetto ai disastri di inizio anno, ma anche contro i Gunners ha mostrato tutti i suoi limiti in un doppio confronto facilmente definibile fortunato. La Juventus non dovrà sottovalutare l'impegno perché Kondogbia, Toulalan, Ferreira Carrasco e l'emergente Martial hanno qualità importanti, ma la semifinale è alla portata dei bianconeri.

Chi non sorride di certo è Carlo Ancelotti che si troverà a sfidare per l'ennesima volta l'Atletico Madrid di Simeone, vera bestia nera in questo biennio dei Merengues. Il ritorno al Bernabeu fa pendere l'ago della bilancia dalla parte dei reali, ma le recenti sfide all'ultimo secondo - finale di Champions della scorsa stagione compresa - insegnano che un pronostico tra queste due squadre è difficilmente azzardabile. Qualche centinaia di chilometri più a est si giocherà Barcellona-Psg con Ibrahimovic che sfiderà nuovamente Messi nella corsa al trionfo finale. Lo svedese, così come Verratti, potranno giocare solo al ritorno vista la squalifica ma anche nelle scorse stagioni i parigini hanno saputo mettere in difficoltà i blaugrana.

Più semplice sulla carta l'impegno del Bayern Monaco di Guardiola sorteggiato col Porto di Lopetegui. I bavaresi, superpotenza a livello mondiale, partono favoriti contro gli spumeggianti lusitani.



