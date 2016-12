Sorpresa-Ferrero: "Scudetto al Napoli, la mia felicità"

Sarri ha imposto il divieto: scudetto si pensa, ma non si dice. De Laurentiis non si pone il problema: basta godersi un grande Napoli, poi quel che sarà... E allora per citare un preciso intento tricolore, ecco spuntare Massimo Ferrero, che è presidente della Samp e ha il Sud e Napoli (per estensione il Napoli) nel cuore. "In cuor mio, spero tanto che il Napoli vinca lo scudetto". Scaramanzie a parte, lo ha detto a Radio Kiss Kiss e merita la citazione.

Ecco dunque Ferrero, ai microfoni.

Capitolo Montella: "Lo ha convinto Massimo il Genuino. Io trasmetto energia positiva, non ci sono solo i soldi, c'è anche l'amore. Io sono un uomo fortunato, un presidente del popolo".

Osservatorio sul Napoli: "Napoli è il mio sogno, mi spiace sempre quando parlano male di Napoli, della Sicilia, del Sud volendo identificarlo con un bollino rosso. Sarei lieto se il Napoli vincesse lo scudetto, voglio bene ad Aurelio che una ne fa e due ne pensa. Sarei contento per i tifosi del Napoli che amo".

Gabbiadini: "Sono stato costretto a venderlo a gennaio (al Napoli ndr). Ora che sono più esperto non venderò più nessuno a gennaio".

Su Soriano, colpo mancato del Napoli in estate: "De Laurentiis è uomo di spessore e se vuole un calciatore lo prendere. In estate non l'ha voluto, ha fatto solo una sceneggiata napoletana".



Parlando poi da Pompei, Ferrero ha espresso un suo desiderio per il mercato invernale. "Zuniga? Ero molto interessato a lui, era un grande giocatore: a gennaio lo prenderei", ha detto il presidente della Samp.