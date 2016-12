Sorpresa Dunga: Kakà torna in Nazionale

19:28 - Incredibile, o quasi. Ma siamo tutti felici per il ritorno in nazionale di Ricardi Kakà. Il ct brasiliano Dunga ha infatti convocato l'ex milanista, ora al San Paolo, in sostituzione del centrocampista Ricardo Goulart, del Cruzeiro, infortunato, per il superclassico delle Americhe 2014 contro l'Argentina, l'11 ottobre a Pechino, e per l'amichevole contro il Giappone, il 14 ottobre, a Singapore.

Il San Paolo ha protestato per la decisione della Federcalcio brasiliana (Cbf) di non sospendere il campionato per gli impegni della Selecao. ''Siamo contenti per il nostro giocatore, ma ci dispiace perdere un elemento importante come Kakà in un momento decisivo perché la Cbf non ferma il campionato'', ha detto Ataide Gil Guerreiro, vice presidente del club paulista.

Per Kakà il ritorno a 20 mesi dall'ultima gara disputata con la maglia della Nazionale. Era Brasile-Russia, 1-1, disputata a Londra il 25 marzo 2013.