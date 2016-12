Sollievo Juventus: Bonucci-stop, ma solo tre giorni

Bonucci, niente di grave. Non è stiramento. Tre giorni di riposo, poi la ripresa. Il difensore è stato sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio patito a Monaco contro la Germania. Bonucci salterà la gara contro l'Empoli, per squalifica, ma per la corsa scudetto col Napoli ci sarà. Buone notizie anche da Chiellini, tornato ad allenarsi in gruppo. A parte Barzagli, Marchisio e Dybala ma il difensore va verso il recupero.