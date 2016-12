Smorfie e baci con la fidanzata: Brozovic nella bufera

Non c'è davvero pace per Marcelo Brozovic . Finito fuori squadra per comportamenti poco professionali, il croato è nuovamente nella bufera per alcuni scattati pubblicati su Instagram. Dopo il pesante ko dei compagni con lo Sparta Praga, Brozovic ha postato delle istantanee insieme alla fidanzata fra sorrisi, baci e smorfie . Un gesto che ha scatenato la rabbia dei tifosi, con pesanti insulti a lui e alla ragazza. E ora cosa farà De Boer?

Forse sarà stata pure una leggerezza ma, dopo la seconda figuraccia in Europa League, poteva proprio evitare. Brozovic, finito fuori rosa dopo la sconfitta di San Siro contro l'Hapoel Beer Sheva per comportamenti poco professionali, era appena tornato in settimana ad allenarsi con i compagni dopo essere stato fuori per quattro partite di fila e contro la Roma lo stesso De Boer aveva ipotizzato il suo possibile rientro. Ora questa nuova bufera, con i tifosi inferociti e che ne chiedono la cessione. L'Epic Brozo che aveva contagiato compagni e tifosi e che era diventato virale in Rete sembra davvero lontano anni luce...