Siviglia, Vazquez: "La Juventus può lottare con le big"

Vazquez ritroverà Dybala, suo compagno di squadra ai tempi del Palermo. Poi, le strade si sono divise: "Ci siamo presi in giro per il sorteggio, è un piacere ritrovare un amico. Lui e Higuain sono una gran coppia, il Pipita è il miglior 9 al mondo e ha lasciato Napoli per puntare alla Champions, vale quei 90 milioni di euro. Quale Nazionale tra Italia e Argentina? So che posso ancora scegliere e sto aspettando. Sono due maglie per me importantissime: ho la mamma italiana e sono nato in Argentina. Ho il cuore diviso. Aspettiamo che mi chiami qualcuno. Mia mamma si arrabbierà se dovessi scegliere Argentina? No, lei vuole solo il mio bene. Però non mi ha chiamato nessuno, né Ventura né Bauza".