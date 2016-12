Siviglia, Unai Emery: "Il nostro segreto è soltanto il lavoro"

Terza Europa League di fila conquistata con il Siviglia. Unai Emery ha scritto la storia del club andaluso in Europa: "Il segreto è il lavoro, lavoro, lavoro. Nella ripresa siamo riusciti ad alzare il ritmo e fare bene - ha commentato dopo il 3-1 al Liverpool -. Siamo felici per i nostri tifosi". In passato è stato accostato alla Serie A: "Voglio vincere qui, in futuro se ci sarà l'opportunità la valuterò, ma sono contento a Siviglia".

"Il Liverpool è una grande squadra, ha difeso bene e in contropiede erano pericolosi. Noi siamo riusciti a migliorare nel secondo tempo e siamo felici di aver vinto la terza Europa League di fila. Futuro in Italia? Se ci sarà l'opportunità la valuterò in futuro, ma io sono contento a Siviglia e voglio vincere ancora qui". Chi in direzione Milano sta per partire è Ever Banega: "Ha fatto una grande partita, non so quale sarà il suo futuro ma gli auguro il meglio perché se lo merita".



COKE: "NON MOLLIAMO MAI"

Protagonista assoluto della finale è stato capitan Coke con una doppietta: "Questa squadra non smette mai di crederci. Nell'intervallo è stato difficile nello spogliatoio, ma per fortuna siamo riusciti a ritrovare fiducia. Giochiamo con tutto il cuore in questa competizione, facciamo sempre di tutto per vincerla".