Siviglia, Rami contro un tifoso: "Io grasso? Fai vedere la foto a tua moglie..."

Lite social per Adil Rami, ex difensore del Milan ora al Siviglia. Accusato da un tifoso di essere grasso, il francese ha risposto con un tweet al veleno. ""Io sono grasso? Fai vedere questa foto a tua moglie e chiedigli se secondo lei sono grasso..." con tanto di emoticon a forma di "Chupa Chups" finale. Nel testo anche un faccina che piange dal ridere: forse Rami non se l'è davvero presa poi tanto...